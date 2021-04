Niente Isola per Elisa Isoardi che rompe il silenzio e spiega come sta: “Sono tornata in Italia”

Si infrange definitivamente la speranza di rivedere ancora all’Isola dei Famosi la conduttrice Elisa Isoardi. Il silenzio sospetto degli ultimi giorni aveva fatto ben sperare in un suo ritorno tra i naufraghi ma purtroppo così non sarà. Poco prima della nuova puntata del reality, infatti, la Isoardi ha rotto il silenzio ed è tornata sui social.

Niente Isola per Elisa Isoardi: ecco come sta

Con un post su Instagram Elisa Isoardi ha messo al corrente i suoi numerosi follower in merito alle sue condizioni di salute dopo il brutto incidente all’occhio che le è costato l’abbandono dell’Isola.

La brutta notizia è che non la rivedremo come naufraga in quanto ha fatto ufficialmente ritorno in Italia. La buona, però, è che fortunatamente sta bene ed a quanto pare non avrebbe riportato problemi gravi all’occhio che tuttavia continua a tenere bendato:

Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me.

Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene.

Elisa ha poi voluto ripercorrere brevemente la sua esperienza in Honduras ed ha spiegato cosa per lei ha rappresentato questa esperienza purtroppo terminata in maniera brusca:

Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI! Grazie.

A questo punto speriamo per la Isoardi in un nuovo riscatto con l’augurio di poterla rivedere molto presto in tv!