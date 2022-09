Niente GF Vip 7 per Patrizia Groppelli: “Ha rinunciato”, ecco perchè

A meno di un mese dall’esordio della settima edizione del GF Vip, salta uno dei concorrenti annunciati: Patrizia Groppelli. Niente da fare per la nota opinionista e compagna di Alessandro Sallusti che avrebbe deciso di rinunciare alla sua partecipazione per gravi motivi personali.

Salta il GF Vip per Patrizia Groppelli

A svelare l’assenza di Patrizia Groppelli nella spiatissima Casa del GF Vip 7, sulla quale le indiscrezioni si erano diffuse già nella giornata di ieri su diverse fanpage dedicate al reality, è la pagina Instagram ThePipol_TV che scrive in merito:

Clamoroso. Patrizia Groppelli, opinionista e presenza tv amata, per motivi strettamente personali, ha rinunciato a partecipare alla settima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da Alfonso Signorini.

La Groppelli, e le sue opinioni taglienti, erano senz’altro un valore aggiunto in questa edizione.

Enorme perdita per il cast. In bocca al lupo, Patrizia. Non ti perdiamo di vista.