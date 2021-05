Nicolò Zenga, fratello maggiore di Andrea, sposerà la sua fidanzata, l’attrice di Un posto al sole Marina Crialesi. La coppia si è conosciuta a novembre ed è stato un vero colpo di fulmine.

Il figlio di Walter Zenga ha condiviso su Instagram una fotografia dopo la proposta di matrimonio alla sua fidanzata: “Ha detto sì”. Un amore lampo e una decisione presa in fretta visto che i due si conoscono solamente da novembre.

“Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, aveva raccontato l’attrice tra le pagine di Chi Magazine quando Andrea Zenga era ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Marina Crialesi ha sempre sostenuto Nicolò Zenga nei momenti difficili per via del rapporto particolarmente complesso con il padre Walter:

Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti.