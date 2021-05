Altro giro altro gossip. Questa volta il protagonista principale torna ad essere Nicolò Zaniolo, nonostante la sua “avversione” per il gossip. Dopo Chiara Nasti si frequenta con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni?

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano. La famosa influencer che si occupa di gossip ha condiviso una segnalazione di una utente che le ha fatto sapere che Sophie e Nicolò si trovassero nello stesso albergo.

Inoltre, pare che Zaniolo e la Codegoni da un qualche tempo si stiano scambiando dei like su Instagram:

Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, tanto che è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici. Se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità…non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai. Se ci conoscessimo più a fondo, non so cosa potrebbe succedere. Le vie del Signore sono infinite.