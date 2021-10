Nicolò Zaniolo bacia una ex di Uomini e Donne: il nuovo scoop che “scotta”

Nicolò Zaniolo in piena modalità “ci son cascato di nuovo” è stato beccato in discoteca alle prese con una nuova fiamma. La protagonista del mese è una ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Nicolò Zaniolo insieme ad una ex di Uomini e Donne

Dopo la partita di domenica scorsa contro il Napoli, Zaniolo ha passato la serata nella discoteca romana Toy Room. – riportano i colleghi di Very Inutil People – Una nostra fonte ci ha rivelato di averlo avvistato in atteggiamenti intimi con l’influencer 26enne veronese Vittoria Deganello, nota per aver partecipato al dating show Uomini e Donne nel 2018, da dove uscì con il tronista Mattia Marciano.

Il portale di gossip prosegue:

Il calciatore della Roma e la Deganello si sarebbero baciati durante la serata, anche se per il momento non si potrebbe ancora parlare di una relazione. Sempre la nostra fonte ha infatti affermato di aver visto il calciatore molto vicino anche ad altre ragazze.

Gli altri gossip sul celebre calciatore

Nicolò Zaniolo si frequenta con l’ex tronista di #UominieDonne Sophie Codegoni? L’indizio https://t.co/q9aLLVuem4 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 21, 2021