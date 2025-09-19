Nicolò De Devitiis ufficialmente fidanzato: ecco chi è lei – FOTO

Nicolò De Devitiis fidanzato: lei è stata al centro del gossip con De Martino

Per anni Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri sono stati una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Li abbiamo visti condividere non solo momenti della loro vita privata, ma anche il lavoro, in particolare nel programma Le Iene. Viaggi, foto sui social e apparizioni televisive li hanno resi molto amati, fino a quando, nella primavera del 2024, sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni su una crisi. A giugno, poi, è arrivata la conferma direttamente da Veronica: “Quello che avete letto è vero, non stiamo più insieme. La nostra è stata una bellissima storia e abbiamo condiviso così tanto con voi, quindi mi sembrava giusto parlarvi e rendervi partecipi anche di questo momento“.

La nuova fidanzata di Nicolò De Devitiis

Dopo la fine della lunga storia con Veronica, Nicolò è rimasto lontano dai riflettori per un po’. Nessun avvistamento sospetto o gossip su nuovi flirt, almeno fino allo scorso luglio. In quell’occasione, Gabriele Parpiglia ha rivelato sulla sua newsletter un episodio curioso: “Al tiktoker è sfuggita la mano mentre usando il suo profilo fake per “flirtare”, si è imbattuto in una ragazza fidanzatissima. Lei in un primo momento gli ha dato corda, poi, quando lui si è rivelato, il fidanzato ha scoperto tutto e non è finita benissimo“.

Tuttavia, poco dopo questo episodio, sembra che Nicolò abbia trovato davvero l’amore. Sempre Parpiglia ha fatto sapere:

“Ha ritrovato l’amore con Lucia Montò. Da un mese i due fanno coppia fissa“.

Oggi la relazione è ufficiale. De Devitiis ha pubblicato alcune foto con la nuova compagna sul suo profilo Instagram. Uno degli scatti è stato ripreso anche da TGCom, che ha confermato la notizia: “Sono fidanzati e non ci sono più dubbi: il conduttore ha ritrovato l’amore e non ha paura di uscire allo scoperto“.

Chi è Luciana Montò e il gossip con De Martino

Luciana Montò non è un volto completamente nuovo per chi segue il gossip. A marzo 2024, era stata fotografata in compagnia di Stefano De Martino in un locale, facendo scattare il pettegolezzo su una presunta liaison tra i due. Tuttavia, un amico vicino alla ragazza aveva contattato Biccy per chiarire la situazione: “Lei e Stefano sono amici da sei anni, si sono conosciuti grazie a Gilda D’Ambrosio. Tra loro non c’è nulla se non una bella amicizia e da anni pubblicano foto insieme, quindi non capisco il perché di questi gossip“.

Luciana è una professionista nel mondo dell’organizzazione eventi. Oltre a essere art director e imprenditrice, gestisce uno showroom e dirige Luce Concierge, un’azienda specializzata in eventi di lusso: matrimoni, feste private, lanci di brand e sfilate di moda.