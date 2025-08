Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: ecco perchè si sono lasciati e il rapporto lavorativo da ex fidanzati

Ecco perchè Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati!

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: cosa c’è davvero dietro la fine della loro relazione

La storia tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri è finita ormai da tempo, ma solo recentemente i due sono tornati a far parlare di sé per via di alcune frecciatine apparse sui social, in particolare su TikTok. Un botta e risposta che ha sorpreso molti, considerando che la loro separazione sembrava essere avvenuta senza rancori e con maturità (qui per recuperare i video).

In uno dei video pubblicati da Nicolò si legge: “Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a quel paese“, a cui Veronica ha risposto: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie“. Questo scambio ha riacceso l’attenzione sulla coppia e acceso le polemiche, tanto che Nicolò ha rimosso il video e chiarito che non era rivolto a lei, aggiungendo parole di affetto e distensione. Tuttavia, c’è chi non ha creduto a questa versione.

La verità sulla rottura: tradimenti, bugie e offese

Gabriele Parpiglia, tramite la sua newsletter, ha fatto chiarezza sulla rottura tra i due volti de Le Iene, rivelando retroscena mai raccontati pubblicamente. In un articolo intitolato “Due Iene si dicono addio: tra bugie, frecciatine e offese, tutta la verità mai svelata sulla fine tra Nicolò Divanoletto e la sua ex Veronica”, il giornalista svela nuovi dettagli.

Secondo quanto riportato, la decisione di separarsi sarebbe partita da Veronica Ruggeri “che in seguito ha scoperto anche i tradimenti di lui“. Le dichiarazioni pubbliche di De Devitiis, che ha parlato di rispetto e affetto nonostante la fine della relazione, sarebbero, stando alla fonte, “tutte caz**te e bugie”.

Il retroscena sul lavoro: rapporti gelidi e pesanti dietro le quinte de Le Iene

Parpiglia aggiunge un ulteriore dettaglio sul clima lavorativo tra i due: “Anche a Le Iene quando i due sono presenti nello stesso momento (accade raramente), l’atmosfera è pesante e infatti si evitano incontri o incroci per non ferire la ragazza che è stata ferita”.

Durante lo scambio social, Nicolò aveva detto: “Nessun video è mai stato fatto contro qualcuno (anzi, nonostante l’amore finito le vorrò sempre bene), però se ci si sente presi in causa non è colpa mia. Mo chiudiamola qua, abbiamo giocato per oggi. Fine. Baci, mi vado a mangiare una pizza“.

Lei ha scoperto tutto solo dopo la rottura

Tuttavia, a fronte delle indiscrezioni pubblicate, quelle parole sembrano oggi meno convincenti. Sempre secondo quanto raccontato da Parpiglia, Veronica avrebbe inizialmente lasciato Nicolò perché il sentimento si era affievolito. Solo in seguito avrebbe scoperto alcuni comportamenti ambigui del compagno, tra cui flirt e attenzioni rivolte ad altre anche durante la relazione.