Andrea Foriglio, dopo essere stato citato da Nicole Santinelli al termine della storia d’amore con Carlo Alberto Mancini, ha rotto il silenzio svelando cosa sta accadendo dopo la “non” scelta di Uomini e Donne.

Nicole, dopo aver condiviso un audio su Instagram parlando della rottura con Carlo, ha sollevato una grande polemica per aver citato Andrea (lanciando una porticina aperta).

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è intervenuto (nel video che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo), dove svela come stanno le cose:

Nicole ha scelto con la testa e non con il cuore. Anche questa volta non mi sono sbagliato e gli occhi parlavano da soli… per come è stata fatta la scelta non poteva esserci un epilogo diverso.

Ora è troppo tardi ed ho rispetto per me stesso. Nella mia vita non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta.