Nicole Pallado, c’è Zagato dietro i tradimenti al fidanzato? Lo scoop

L’estate 2025 per Nicole Pallado si sta rivelando tutt’altro che tranquilla. Tra una stagione intensa nel suo pop-up store di Jesolo e un continuo via vai di serate, spuntano nuove segnalazioni che decreterebbero la parola fine alla relazione con Marco Cagnin, suo compagno ufficiale da oltre tre anni. Al centro della polemica, un presunto flirt con un ragazzo del posto, Cristopher Clementi, ma anche un’altra accusa pesante: quella di aver portato avanti certi comportamenti con la complicità di un amico fidato, Gianmarco Zagato, indicato come il “regista nell’ombra” di tutto.

Pallado non si nasconde più: il nuovo flirt è Cristopher Clementi

Una segnalazione anonima inviata a Deianira Marzano aveva riportato un presunto tradimento che avrebbe coinvolto Nicole Pallado e un ragazzo di Jesolo, Cristopher Clementi (qui per il video). Secondo chi ha scritto alla nota esperta di gossip: “Erano amici e uscivano sempre anche con Marco… lei non ha detto di essere single quindi credo che… lei e questo ragazzo si baciano alle feste a Jesolo quando Marco non c’è.”

I due, comunque, non si nascondono più. Tra paparazzate in moto d’acqua e Instagram Story della diretta interessata, pare che il flirt col ragazzo sia ormai certo.

Ma non finisce qui. Un altro contenuto condiviso online nelle ultime ore ha gettato ombre sulla vicenda. Si tratta di una storia di Deianira con tanto di foto (Nicole su una moto d’acqua abbracciata al presunto Clementi) e un commento durissimo, che punta il dito contro una terza persona: il suo amico Gianmarco Zagato.

“C’è sempre quello dietro, il suo amichetto, quello che dice ‘io non c’entro’ ma intanto è l’architetto delle bugie. Quello che ride davanti, ma dietro copre tradimenti, passa screen, gira vocali, e poi fa il moralista online.” Zagato (sì, proprio lui) è sempre lì, a fare da spalla nelle storie di lei, ma nessuno sa quanto veleno muove nell’ombra. È stato lui a coprire ogni messaggio, ogni appuntamento, ogni bugia detta al fidanzato di lei. E non per amicizia. Ma per gusto del controllo, per piacere del caos. Il perfidino che si finge spalla ma spinge nel burrone, che gioca con le vite altrui come se fosse un reality trash.”

Un attacco frontale che insinua che Nicole non abbia agito da sola nei suoi presunti tradimenti, ma con l’aiuto di un “consigliere” fidato che avrebbe manovrato il tutto. Il tutto sembra alquanto esagerato. Sarà vero?