Nicole Murgia ‘protetta’ dal GF Vip? E’ questo il dubbio dopo gli ultimi avvenimenti in Casa che l’hanno vista protagonista. Se già nei giorni scorsi le frasi vergognose di Davide nei confronti di Oriana erano passate in sordina, adesso a godere di una sorta di trattamento privilegiato sembra essere anche la Murgia.

Nicole Murgia ‘protetta’ dal GF Vip dopo la frase infelice?

Qualche giorno fa Nicole Murgia si è resa protagonista in modo più o meno involontario di uno scivolone che però non è passato inosservato sui social. Mentre giocava a biliardo si è lasciata andare ad una imitazione infelice esclamando: “Sei down, sei down!”.

Nonostante Edoardo Tavassi avesse cercato di farle capire di aver esagerato, sul web era prontamente scoppiata una polemica, ritenendo grave l’atteggiamento della Vippona e confidando nella sua squalifica.

L’indifferenza su espressioni come”SEI DOWN”offende in modo inaccettabile le persone che vivono questa disab. e che sono di sicuro più intellligenti di persone come la Murgia. Il silenzio è sinonimo dell’alimentare pregiudizi e ignorare queste forme di discrim. #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/PMOmCxMJ0Q — L_000🦁 (@Li_on000) January 20, 2023

Oltre a non esserci stata alcuna squalifica, Signorini questa volta non si è neppure preoccupato di destinare un sonoro rimprovero alla concorrente, ed anche questa volta lo scivolone sarebbe passato in sordina.

Ciò che ha sorpreso sono state le parole della stessa Murgia, la quale parlando con gli altri inquilini ha confidato di essersi recata subito in confessionale dopo la spiacevole frase ma di essere stata prontamente tranquillizzata.

A cosa sarebbe dovuta tale “protezione”? Nel frattempo, gli utenti più attenti avrebbero anche ricordato un altro precedente avvenuto nella medesima edizione del GF Vip, a scapito di un’altra Vippona che si sarebbe resa protagonista di uno scivolone molto simile. Parliamo di Cristina Quaranta che, nonostante le scuse, aveva avuto il rimprovero in diretta da parte di Signorini, per poi lasciare la Casa la sera stessa in quanto eliminata al televoto.