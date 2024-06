Nicole Murgia rompe il silenzio: come stanno le cose con Edoardo Sanson 

Come stanno le cose tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson? La ex vippona ha parlato con Turchese Baracchi. La conduttrice di “Turchesando” ha raccontato alcuni retroscena su questa nuova frequentazione.

“Devo aprire una parentesi perché è successo un episodio: sono stati beccati Edoardo Sanson, l’ex di Anita e Nicole Murgia a Marrakech insieme. A tirare fuori questa notizia è stato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social”, ha esordito la conduttrice.

Poi ha aggiunto:

Però, nel momento in cui per tirar fuori un gossip si diventa violenti e offensivi dando ad una donna della poco di buono, lì allora ci passa un’enormità. Le sue parole hanno ferito Nicole.

Poi il retroscena:

Ho sentito Nicole Murgia per telefono, per farla intervenire a Turchesando ma lei non se l’è sentita. Era talmente tanto a terra e dispiaciuta per le parole che ha dovuto sentire sul suo conto, che non ce l’ha proprio fatta.

E lei mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta, da tutto e da tutti. E che di certo non la utilizzerà per fare gossip.

Io la conosco e so che è una persona perbene. L’ho sentita molto giù, se voleva fare gossip adesso sarebbe qui in diretta con noi per parlare dell’accaduto.

Non l’ha voluto fare perché sta veramente molto male per le parole che ha dovuto sentire. Lei vuole proteggere con tutta sé stessa una cosa bella che adesso ha, a prescindere dal gossip che uno vuole o non vuole stanare.