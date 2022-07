Da poco più di una settimana, Nicolas Vaporidis ha concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2022 da cui ne è uscito vittorioso. Contro ogni aspettativa – da parte sua – l’attore ha conquistato il primo posto vincendo il montepremi di 100 mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.

Nicolas Vaporidis e la vincita all’Isola dei Famosi

Dopo essere tornato in Italia, Nicolas Vaporidis ha ripreso la sua vita di sempre e tra una reunion ed un’altra c’è stato spazio per una intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale ha spiegato, come riportano gli amici di Novella 2000, come ha vissuto la vittoria:

Sono rimasto positivamente sorpreso. Il mio desiderio era uscire ‘indenne’ da una macchina che non conoscevo. Ho pensato di non tradire mai me stesso.

Al settimanale ha anche svelato come spenderà i soldi vinti all’Isola:

Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv.

A tal proposito in una precedente intervista al Corriere della Sera aveva svelato il suo desiderio di tornare a recitare:

Vorrei tornare a fare cinema, teatro, tv. Tutto. Ho accettato il periodo difficile, ma non ho mai smesso di amare il mio lavoro. Ora sto seguendo la corrente, e attendo che arrivino proposte. Per esempio? Magari tornare a lavorare con i registi che conosco: Genovese, Brizzi, Sorrentino, Virzì, Ozpetek. Ma anche persone nuove.