Nicolas Vaporidis da “isolato” a preferito: sondaggi Isola, cosa dicono

E’ Nicolas Vaporidis, per la seconda puntata consecutiva, il naufrago preferito secondo i principali sondaggi online sull’Isola dei Famosi. Mancano poche ore alla nuova puntata del reality, ma l’attore si piazza in cima alle preferenze del pubblico da casa: vediamo i risultati.

Nicolas Vaporidis preferito all’Isola dei Famosi

Mentre all’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis continua ad essere “isolato” dal resto del gruppo, in modo particolare dai fratelli Tavassi – soprattutto Edoardo – che credeva amici ma che gli hanno dato del “dittatore”, il pubblico da casa lo premia nei sondaggi.

In merito al sondaggio sul preferito dell’Isola 2022 ospitato dal portale Reality House, in prima posizione troviamo proprio l’attore Nicolas Vaporidis con il 19% delle preferenze; si distanza di appena due punti percentuali da Guendalina Tavassi e per 7 punti da Carmen Di Pietro, rispettivamente seconda e terza.

Cosa rivelano invece i risultati del sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum? Anche in questo caso in cima alla classifica troviamo Vaporidis seguito esattamente da Guendalina e Carmen. Due sondaggi differenti ma che rispecchiano le stesse prime tre posizioni.