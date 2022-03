Nicolas Vaporidis, dopo anni al cinema con pellicole che hanno letteralmente fatto impazzire gli adolescenti di tutta Italia, ci riprova con una nuova avventura e debutta all’Isola dei Famosi tra i naufraghi del reality show.

Nicolas Vaporidis: perché ha perso i capelli e cosa diceva dell’Isola

Chi non lo vedeva in televisione da tanto tempo, si è soffermato sul drastico cambio di look. Da ciuffi e frange alla testa totalmente rasata: per quale motivo?

Nicolas ha cominciato a perdere i capelli mentre era sposato con Giorgia Surina, ex veejay e attrice.

Intervistato ai microfoni di Radio Club 91 nel 2015, ha confessato:

È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome. Li ho tagliati tutti e alé, la vita continua. E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così.

Proprio in quella occasione, aveva anche fatto un commento molto ironico sull’Isola dei Famosi e Rocco Siffredi (in quel periodo in Honduras):

Avevo due certezze: il Papa e Rocco Siffredi, e sono crollate nell’arco di pochi anni. Se Siffredi smette con il porn*, per me è la fine. A quel punto manca solo Totti che lascia il calcio e si chiude un’epoca.