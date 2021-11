Nicola deluso da Miriana: “Non sono entrato al GF Vip per farmi prendere per il cul*!” – VIDEO

Miriana Trevisan ha deciso (ancora una volta) di chiudere con Nicola Pisu. Dopo un precedente confronto, il figlio di Patrizia Mirigliani, molto deluso, ha passato la serata in totale solitudine fino allo sfogo chiacchierando con Giucas e Clarissa.

Nicola deluso da Miriana: “Ho perso tempo sul nulla…”

Io sono coerente con quello che dico e faccio, lei no. Fa un passo e poi ne fa due indietro. Io già ho perso tempo negli anni e ora devo mettermi a perdere tempo sul nulla? Ho avuto tanti problemi e non sono entrato qua dentro per farmi prendere per il cul* da nessuno, non scambiamo la bontà per la fessaggine!

Nicola spiega di aver rispettato con piacere i suoi tempi perché, essendo una persona molto ottimista, sperava potesse nascere qualcosa in più, infatti afferma: “Io ci credevo”.

Pisu, inoltre, confessa di essere in difficoltà in questo momento poiché, se la situazione non dovesse cambiare, non riuscirebbe ad essere sereno nella Casa e preferirebbe uscire dal Grande Fratello Vip.

“Sono deluso, non me lo merito. – conclude Nicola – Non posso stare dietro ad una persona che non mi vuole, mi sono stufato”.

Video completo.

Penso che sia una delle Clip più lunghe che hanno mai caricato e l’hanno pure tagliata… E poi c’è chi si ostina a dire che non parla, né che sa esprimersi. https://t.co/bRQFeyO074 #gfvip — Quentin LP (@QuentinLP8) November 4, 2021