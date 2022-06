Durante la semifinale dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, Carmen Di Pietro ha letto scherzosamente la mano a Vladimir Luxuria, Ilary Blasi e Nicola Savino.

Proprio la Blasi ha fatto dell’ironia su Savino perché gli manca un parte di un dito: “A te vedo che te manca un dito…”, ha ironizzato la conduttrice. Pronta la risposta di Nicola: “Le mie sono nove, ci metti di meno!”.

Ma perché a Nicola Savino manca un dito? L’opinionista dell’Isola dei Famosi lo ha raccontato ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo andato in onda nel 2017 (qui l’articolo del nostro archivio):

Avevo sette mesi, era il luglio del ’68, e invece di prendere peso lo perdevo. Così mi ricoverano in ospedale. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito. Cercarono di riattaccarlo ma non ci riuscirono.

Per me è stato un complesso per i primi anni di tv, non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto.