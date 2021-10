Nicola Savino parla, tra le pagine di Chi Magazine, di Back to school, il nuovo format che condurrà su Italia1. Tra i 25 protagonisti anche l’amatissima Giulia Salemi di cui, proprio il conduttore, ha qualcosa da dire.

“Tenete d’occhio Giulia Salemi”, Nicola Savino parla di Back to school

Ci sono concorrenti che pensavo fossero pippe e sono bravissimi. Altri che pensavo primi della classe, e invece sono meno preparati. E poi c’è chi ha confermato le mie aspettative. Vladimir Luxuria. La immaginavo studiosa e risoluta, non mi deluderà. Ma tenete d’occhio Giulia Salemi …

Oltre a Giulia Salemi nel cast di Back to school ci saranno anche:

Ignazio Moser, Denis Dosio, Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Benedetta Mazza, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Scintilla, Enzo Miccio, Random, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Nicola Ventola.

Nicola Savino ha parlato pure di musica, facendo i due nomi di punta di questo 2021:

Senza dubbio Blanco, un giovane talento del momento. E poi i Maneskin. Era dai tempi di Volare che una canzone in italiano come Zitti E Buoni non entrava nelle classifiche di tutto il mondo.