Nicola Pisu è intervenuto nel pomeriggio di oggi per spiegare cosa sarebbe realmente accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Come tutti i “fuoriusciti”, ovvero gli eliminati dal reality, anche Nicola ieri era presente in studio.

Nicola Pisu e la verità sulla sua assenza al Grande

Fratello Vip

All’improvviso però più di qualcuno si sarebbe accorto dell’assenza dell’ex Vippone in trasmissione e sui presunti motivi sarebbero circolate in rete delle strane voci che Nicola Pisu ha voluto prontamente smentire (video in apertura).

Ma cosa è successo allora? A svelare le ragioni della sua assenza è stato lo stesso figlio di Patrizia Mirigliani che intervenendo attraverso la sua pagina Instagram ha spiegato:

Volevo dirvi che non è assolutamente vero perché io ieri purtroppo non mi sono sentito bene e quindi sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi il quale poi mi ha consigliato di andare a casa. Quindi volevo smentire quello che è stato scritto.

Poco dopo l’ex amico di Miriana Trevisan ha postato un ulteriore post in cui ribadiva come quella circolata nelle passate ore fosse una semplice fake news: