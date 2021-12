Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, durante la parentesi dedicata a Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, il web si è accorto di un dettaglio: Nicola Pisu è sparito dallo studio, per quale motivo?

Secondo una segnalazione del Vicolodellenews, ci sarebbe stato un risvolto choc sulla “sparizione” di Nicola Pisu da prendere con le pinze:

Ciao, sono a Cinecittà in studio del Gf Vip. Vi volevo far sapere che Nicola Pisu ha lasciato lo studio durante la pubblicità, prima della sorpresa per Patrizia Pellegrino. Praticamente ho visto durante la pubblicità un autore che gli ha gridato faccia a faccia a Nicola, che lo obbligava a intervenire nella clip di Biagio e Miriana che avrebbero fatto vedere dopo la sorpresa di Patrizia. Alla fine Nicola si è alzato dalla sedia e se n’è andato via. E mentre se ne andava via, Signorini gli ha detto “sei uno sfi*ato di m**da”.