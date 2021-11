Nicola Pisu svela perché ha detto quella frase a Miriana Trevisan

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan la spaccatura è ormai evidente. “Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti”, ha affermato il figlio di Patrizia Mirigliani in zona nomination, lasciando tutti sotto choc.

Io l’ho sempre trattata bene – ha provato a spiegare Nicola Pisu dopo la puntata in diretta – ecco perché le ho detto ‘Vai a farti trattare male da un altro’. Se voglio rimanere? In parte sì, ma non finché c’è lei qui. Faccia il pubblico. Io quella persona non la voglio vedere.

Mi dà fastidio. Mi ha illuso. Il senso di quella frase è che io l’ho trattata bene, allora vai a farti trattare male dagli altri. L’ho detto in un momento di rabbia. Ho chiesto scusa. Sarà anche una persona buona, ma a me le persone che si arrampicano sugli specchi con i sentimenti e devono sviare il discorso perché non mi sanno dire la verità, non le reputo persone.

Cioè sì, sei una persona, ma io sono chiaro con te e pretendo, esigo sui sentimenti che tu lo sia con me. Se tu mi vuoi bene, mi dici che tra me e te non ci può essere niente e io mi allontano.