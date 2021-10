Quando pensavamo che Francesca Cipriani ci avesse regalato il “massimo” (del minimo) strappando una ciocca di capelli a Giucas Casella, l’ex Pupa ci stupisce perdendo un dente nel tiramisù successivamente mangiato da Nicola Pisu.

Nicola Pisu si è mangiato un dente di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani mentre mangiava il tiramisù ha perso un dente (così, nemmeno fosse un orecchino) e non si è neanche troppo preoccupata di farlo sapere al resto del gruppo fin quando Nicola Pisu non lo ha trovato nella sua porzione (sputandolo).

Questa cosa è talmente surreale da sembrare poetica.

La Cipriani pare averla presa con diplomazia ma avrebbe preferito ritrovarlo intonso per poterlo riattaccare (non so se piangere o ridere…).

Stasera si parlerà anche di questo? Francamente mi auguro di no, ecco i video.

Il dente che hanno trovato sulla Tiramisu pare che sia di Francesca 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Povero Nicola che se le trovato in bocca e l’ha sputatto#Gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/asI3mTcz2t — Ari Adion (@ari_adion) October 10, 2021

Il dente che Nicola aveva trovato nel tiramisù era di Francesca STO LETTERALMENTE MORENDO 😭😭😭 #gfvip pic.twitter.com/BHzWgdSYPI — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 10, 2021