Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip l’assenza (improvvisa) di Nicola Pisu ha creato un piccolo giallo nel backstage del reality Show. Clarissa Selassiè, intervistata da FanPage, ha espresso il suo punto di vista in merito.

C’è chi parla di un malore e chi di una divergenza di vedute con gli autori del GF Vip, cosa è successo veramente nel dietro le quinte del reality show condotto da Alfonso Signorini? Clarissa Selassiè ha la sua opinione in merito:

Mi ha detto che è andato via perché stava poco bene, però io non ci credo. Dato che gli avevano anticipato che avrebbe dovuto commentare una clip su Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, credo che gli sia venuta un pochino di ansia e quindi abbia preferito evitare la situazione. Solo che se la evita in questa puntata, non potrà farlo alla prossima.