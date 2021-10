Nicola Pisu si è innamorato di Miriana Trevisan (o almeno questo è ciò che sostiene dentro la Casa del Grande Fratello Vip). Dopo il bacio a stampo, l’attrazione tra i due si è fatta sempre più palpabile.

Nicola Pisu si è innamorato di Miriana Trevisan

Nonostante il fortissimo feeling, Miriana non riesce a lasciarsi andare del tutto e, in più di un’occasione non è voluta andare oltre le coccole e le carezze, soprattutto per rispetto al figlio che la guarda da casa:

Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco. Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento.

Nicola Pisu, di contro, è molto sicuro dei sentimenti che prova:

Dimmi i dubbi che hai su di me. Io non gioco con le persone, ce la metto tutta per stare con una persona e vorrei stare con te. Tu hai interesse verso di me?

Miriana Trevisan non si è sottratta rispondendo alla domanda:

Dal momento in cui io dovessi pensare che non mi interessi te lo dico.