“Volevo togliermi la vita”, confessione choc di Nicola Pisu al GF Vip

La storia di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, è sicuramente una delle più drammatiche. Il ragazzo dentro la Casa del Grande Fratello Vip appare ancora spaesato e in cerca di comprensione. Ieri, durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi, si è raccontato senza filtri, svelando dettagli molto forti.

Nicola Pisu era dipendente dalla cocaina ed ha fatto cose brutte anche nei confronti della madre che è dovuta ricorrere alla denuncia, prendendo in mano la situazione pur di salvare il figlio.

Poi la confessione choc: “Un anno fa mi volevo togliere la vita”, ha raccontato ad un attento Gianmaria che lo ascoltava.

Nicola Pisu ha svelato anche i suoi ripensamenti ad un passo dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip: “Non ero più sicuro di entrare…”.

Poi la voglia di regalare alla mamma un momento di gioia nel vederlo riprendere in mano la sua vita lo avrebbero convinto a rimanere e godersi queste emozioni vere, distanti dall’artificio della droga.

Nicola ha palesemente dei disturbi del linguaggio per via della droga. Questo è straziante. Mi dispiace per lui #GFVIP

— Martina (@Martinaf313011) September 18, 2021