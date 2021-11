Con l’uscita dal Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha potuto aprire finalmente gli occhi su svariate situazioni e soprattutto persone frequentate all’interno della Casa di Cinecittà. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan attraverso la sua prima diretta Instagram post GF Vip.

Nicola Pisu e la delusione per Manila Nazzaro

Se per Soleil Sorge ha speso parole di grande affetto, esprimendo la sua sincera mancanza, diverso è stato il discorso per altre donne della Casa, da Miriana Trevisan a Manila Nazzaro. Parlando dell’influencer Nicola l’ha definita una “vera amica”.

Non ha dubbi sul fatto che i due possano ritrovarsi anche una volta conclusa questa esperienza televisiva. Diverso il discorso per Miriana per la quale non proverebbe la stessa “ossessione” di qualche settimana fa.

A deludere particolarmente il giovane Pisu è stata invece l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro:

Manila invece mi ha deluso molto. Non si è comportata bene con me, ho avuto modo di vedere delle cose tornando a casa.

Così Nicola si è espresso dopo il GF Vip, costatando come la Nazzaro davanti a lui diceva delle cose ma alle sue spalle ne diceva ben altre. Pisu inoltre non riesce a spiegarsi questa doppia facciata della donna ed il motivo per il quale avrebbe parlato male di lui.