Nicola Pisu svela come è arrivato al GF Vip e chi vincerà la sesta edizione

Come è nata la partecipazione di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip? Intervistato ai microfoni di Radio Radio, l’ex concorrente lo svela raccontando anche chi – secondo lui – sarà il vincitore dell’intera edizione.

Fu mia mamma a mandare un messaggio ad Alfonso Signorini dicendo che volevo fare il Grande Fratello Vip . Poi dopo due giorni mi chiamarono e feci prima un meeting e poi ho raccontato la mia storia. Da lì ho fatto un provino e mi hanno preso. Volevo farlo perché pensavo mi servisse per me stesso, dopo questo mio periodo buio.

In ultimo Nicola svela chi secondo lui vincerà il reality:

Secondo me vince Manuel Bortuzzo. Chi potrebbe andare in finale con lui non lo so, ma secondo me vince…