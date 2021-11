Nicola Pisu è stato chiamato ieri sera a lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. Con la sua uscita di scena è stato messo fine anche alla conoscenza tra le mura della Casa di Cinecittà con Miriana Trevisan che, dopo essersi inizialmente augurata la sua uscita, alla fine ha sperato che potesse avere il biglietto di ritorno.

La rabbia di Nicola Pisu, probabilmente dovuta anche al suo passato, ha portato Miriana Trevisan ad allontanarsi da lui negli ultimi giorni, al punto da dichiararsi “spaventata”:

Nicola ha reagito con troppa rabbia. Se vedo un atteggiamento così rabbioso in un uomo non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Uno così non lo presento a mio figlio.

Proprio ieri sera, Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu, è intervenuta con un video in cui ha chiesto al padrone di casa del reality, Alfonso Signorini, di fare chiarezza sulle parole del figlio. Nella didascalia al breve filmato ha aggiunto:

Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo… Ascoltate!

Nel video postato su Instagram la patron di Miss Italia ha asserito:

Voglio condividere con voi una tematica che mi sta a cuore, perché mi ha colpita e ferita molto. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio è una persona che ha passato i suoi problemi, una persona ingenua e pura. Ma che Nicola possa far paura a qualcuno mi fa proprio ridere. Io ti prego Alfonso, chiarisci questo punto perché è veramente antipatico. Penso che Nicola sia la persona più dolce e carina verso il mondo femminile che conosca e questo sentimento che provava per questa donna era un sentimento puro com’è puro lui. Ma come si fa a parlare di paura? Ma lasciamo perdere! Stiamo offendendo le persone che veramente hanno avuto paura di qualcuno che ha fatto loro del male. Stiamo offendendo tante donne che hanno subito violenza. Non tocchiamo questi punti, perché non sono punti belli. Un abbraccio.