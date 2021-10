Miriana Trevisan stanotte è stata molto male ricordando l’operazione che ha dovuto subire e che le ha seriamente fatto rischiare la vita. Nicola Pisu non si è accorto del suo malessere e, per questo motivo, ha deciso di fare un gesto simbolico nei suoi confronti che ha letteralmente fatto infuriare il web.

Nicola dorme a terra e Miriana gli tiene la mano: scoppia il putiferio social

Nicola si è sdraiato per terra accanto a Miriana che dormiva sul letto e gli teneva la mano. Questo gesto, per quanto per certi versi sia stato considerato romantico, ha scatenato la polemica sui social.

La Trevisan ha chiesto più volte a Nicola di andare a dormire comodamente sul letto ma lui non ha voluto sentendosi in colpa per non avere capito il suo momento di sconforto.

Se questi due non si decidono ad incominciare a dialogare in maniera costruttiva e serena, dubito possano arrivare lontano perché stanno per mettere in piedi una relazione “velatamente” tossica.

Voi cosa ne pensate?

Nicola svela a Sophie che dormirà per terra

#gfvip “Nicola é semplice da capire: lei gli ha detto che prima ha pianto per una cosa e che é stata male che lui non se ne sia accorto.Non cerca baci vuole solo essere li.”Ci fa arrabbiare?Si e tanto ma ci piace anche per questa sua vena folle e imprevedibile.Unico 😎🔥#gfvip6 pic.twitter.com/FjGloNZIiC — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 27, 2021

Alcuni tweet sull’argomento

A parte gli scherzi, mi dispiace per Nicola, lui è un cuore di panna con un universo tutto suo fatto di empatia e affetto 💔#gfvip — kirsche (@afterglow933) October 27, 2021

A questo punto dovrebbe essere il Grande Fratello a dare una ridimensionata a questo comportamento del dormire per terra e a rendersi conto che questo ragazzo ha reazioni eccessive. Non oso immaginare cosa potrebbe fare se dovesse uscire prima di lei da quella casa #gfvip — SComo_Dina (@Una_di_noi) October 27, 2021

capisco che nicola la dignità l’ha buttata nell’indifferenziata, ma è un ❤️sapeva che stasera lei era stata male per aver raccontato la malattia e voleva starle vicino. quello che mi stupisce, anche se ormai con miriana non c’è limite al peggio, è che glielo permette #gfvip — Principessa Mononoke (@PrincipessaMon3) October 27, 2021