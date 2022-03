Rosalinda Cannavò presto in libreria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta per scrivere debuttare anche come scrittrice, così come svelano le chicche di gossip dell’ultimo numero di Chi Magazine.

Rosalinda Cannavò, nuovo progetto di lavoro dopo il GF Vip

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha iniziato a scrivere il suo primo libro in cui abbandonerà definitivamente il nome d’arte Adua Del Vesco, con il quale si presentava ai tempi della relazione con Gabriel Garko. Non solo. Quella di Rosalinda sarà un’autobiografia che tratterà fatti importanti che hanno cambiato la sua vita.

Rosalinda, tra gli importantissimi temi di cui parla ogni giorno online, ha raccontato ospite di Pomeriggio 5 anche la sua volontà di congelare gli ovuli:

Come chi mi segue sa che io ho sofferto per tantissimi anni di anoressia e di conseguenza di amenorrea che è l’assenza del ciclo. Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile visto che la maternità è uno dei miei sogni più grandi di non poter avere figli. In quel periodo ho conosciuto un’amica e mi ha raccontato di questa possibilità di congelare gli ovuli. Oggi che ho quasi 30 anni e non c’è ancora in progetto quello di fare un figlio non voglio negarmi questa possibilità. Ho pensato quest’anno di intraprendere questo percorso, il social freezing. La possibilità di congelare gli ovuli e utilizzarli in seguito quando deciderò di avere un figlio oppure se non dovessi avere bisogno anche di donarli, dare la possibilità a qualche donna.