Le confidenze di Greta Rossetti su Mirko Brunetti, fatte nella Casa del Grande Fratello hanno avuto diverse conseguenze. Da una parte c’è Perla, che ovviamente avrebbe accusato non poco il colpo. Dall’altra c’è il diretto interessato, Mirko, il quale non avrebbe reagito benissimo.

“Nessuna gravidanza”: Mirko prende le distanze dalle parole di Greta

Ma cosa avrebbe detto Greta di così inopportuno? Confidandosi con diversi inquilini, l’ex tentatrice ha svelato ciò che durante la loro breve relazione Mirko le avrebbe detto:

Lui mi diceva cose molto importanti come: “Andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita” e “io farei un figlio con te ora”. Ed è successo, lo posso giurare su mia mamma, tanto lui lo sa.

Dopo che il video ha iniziato a circolare sui social, anche Amedeo Venza, esperto di gossip, è intervenuto annunciando:

Mirko è venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Greta! Tra poco vi do un’esclusiva.

Poco dopo ha aggiunto:

Ho saputo da gente interna al programma che Mirko respinge e nega categoricamente una presunta gravidanza! Queste son cose gravissime e spero sia solo una cosa fraintesa o detta male…

Ed in effetti sì, è possibile parlare di un grosso fraintendimento. La cosa in realtà è stata detta in maniera chiara ma nessuno ha mai parlato di gravidanza, bensì del presunto desiderio espresso dal ragazzo di avere un figlio da Greta. Se l’indiscrezione fosse vera, dunque, Mirko dovrebbe stare tranquillo, dal momento che al massimo avrebbe da smentire le confidenze svelate dalla sua ex.