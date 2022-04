Le vicende sentimentali delle sorelle Selassié continuano ad interessare anche i loro ex inquilini. In particolare, come procede tra Jessica e Barù dopo la fine del GF Vip. La principessa etiope aveva deciso di togliere il follow all’ex inquilino dopo essere rimasta un po’ delusa da lui, ma poi ultimamente ha deciso di fare un passo indietro.

Jessica e Barù: Manila Nazzaro commenta la loro possibile amicizia

Jessica Selassié ha sempre fatto sapere nelle sue dirette di non voler parlare della situazione con Barù. I Jerù erano stati infirmati dalla stessa Jessica del fatto che “le acque non stanno scorrendo”.

In particolare dopo le parole dell’ex inquilino a Verissimo la Selassié non era certamente rimasta felice nel sapere che non rientrava tra gli ex Vipponi che Barù aveva avuto voglia di rivedere. Nel frattempo però qualcosa sarebbe cambiata dal momento che la Selassié ha ripreso a seguire su Instagram l’esperto di vini. Che sia un nuovo inizio della loro amicizia speciale?

Sull’argomento è intervenuta Manila Nazzaro che incalzata da Lorenzo Pugnaloni durante l’intervista rilasciata a MondoTv24, l’ex Miss Italia ha commentato:

Non credo ci possa essere amicizia alla luce degli avvenimenti, sai comunque Jessica è una donna molto orgogliosa, o tutto o niente. E quando Barù, il tutto, non glielo ha dato, ad un certo punto sono stati chiusi i punti. Rispettabile come decisione, però Barù resta una persona super simpatica, a me fa molto ridere ed ho un bellissimo ricordo di Barù nella casa.

I fatti dimostreranno il contrario?