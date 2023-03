NDG eliminato Serale Amici 22, prime parole a caldo: “Sognavo la finale”

Megan Ria non è stata la sola eliminata nella prima puntata del Serale di Amici 22. A dover lasciare la Scuola di Maria De Filippi è stato anche NDG, anche lui cantante appartenente al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. NDG, nel dettaglio, ha ricevuto l’esito del ballottaggio finale in casetta.

Al pari di Megan, anche NDG ha rilasciato le sue prime parole a caldo subito dopo l’eliminazione, raccolte da WittyTv. Ecco cosa ha raccontato:

NDG ha poi parlato del suo futuro ed in merito ha aggiunto:

Ora mi dico: ‘vai là fuori e spacca il mondo, per forza. Non ti buttare giù’. Sono già concentrato sui progetti futuri, non vedo l’ora.

Parlando della sua eliminazione avvenuta nella prima puntata del Serale di Amici 22 ha commentato:

Sicuramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo di andare più avanti ma comunque uscire così è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Ti dirò che oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti ed oggi non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa sensazione me la porterò dietro per futuri palchi e future esperienze.