Nazionale Cantanti, Eros Ramazzotti interviene sul “caso” di Aurora Leone

Eros Ramazzotti è intervenuto sulla spinosa faccenda legata alla Nazionale cantanti e il tavolo che avrebbe “cacciato” Aurora Leone dei The Jackal in quanto donna.

Dopo le stories Instagram di Aurora Leone, pubblicate nella serata di ieri, lunedì 24 maggio, Eros Ramazzotti, citato dagli attori campani (con la ragazza c’era anche Ciro Priello) è intervenuto su Instagram:

Noi della NIC ( Nazionale italiana cantanti) non siamo stati coinvolti direttamente nella vicenda scaturita dal comportamento di due persone dello staff. Stavamo parlando tra di noi mentre cenavamo, abbiamo sentito delle voci alzarsi senza capire cosa stesse succedendo.

Io ho provato a recuperare la situazione che era ormai precipitata. Domani mattina avremo un incontro con Aurora e Ciro per spiegare meglio la dinamica dell’avvenimento e scusarci pubblicamente dell’accaduto.

NOI NON SIAMO SESSISTI e tanto meno RAZZISTI o OMOFOBI, anzi, ognuno fa qualcosa per chi ha bisogno (da anni e in tempi non sospetti) sinceramente per un comportamento incauto di due persone dello staff, non possiamo passare per quello che non siamo.

Viva sempre la solidarietà e viva le donne che sono parte fondamentale della nostra vita.