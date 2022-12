Alfonso Signorini, sempre molto presente anche tra le pagine di Chi Magazine, ha risposto ad un lettore che ha commentato con sdegno le dinamiche dei concorrenti del GF Vip.

Sono nauseato, e come me moltissimi telespettatori, dalla vita che conducono i suoi beniamini al GF Vip. – esordisce il lettore di Chi Magazine – Ore e ore a specchiarsi e a truccarsi! Ma non dovrebbe essere uno spaccato di vita?

Beh, se questa e vita normale, vadano tutti a… È una gara a chi si mette più nuda e più truccata, l’acqua per le docce viene continuamente sprecata mentre noi siamo con i consumi ridotti… Continuo a pensare che non ha senso fare dirette quando si dorme fino a mezzogiorno! Vadano a letto quando vogliono, ma alle 9 (non dico alle 7!) tutti in piedi e si parte.

Quella non è vita da insegnare, ma vita comoda che nessuno può permettersi di fare… almeno noi comuni mortali. E poi basta con la finta amicizia: «Ho litigato ieri, ma poi mi sono chiarito», e finisce tutto a tarallucci e vino. Bastaaa! Ho litigato e lo mando a quel paese: almeno per correttezza! Grazie e stop!