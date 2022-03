A pochi giorni dal loro sbarco, come spesso accade, il maltempo ha fatto irruzione all’Isola dei Famosi e questo ha portato la produzione a dover provvedere prontamente a mettere in sicurezza i naufraghi per via della tempesta di pioggia che si è scatenata all’improvviso.

Isola dei Famosi: scoppia la tempesta

A quanto pare la consueta pioggia tipica dei Caraibi si è trasformata in un temporale di ampia portata che ha messo in difficoltà l’intera squadra dell’Isola dei Famosi.

E’ stato l’inviato Alvin, durante una serie di Instagram Stories (il video in apertura) ad annunciare cosa è successo e qual è l’attuale situazione in Honduras:

La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo.

Quando la tempesta è scoppiata, i naufraghi si trovavano in due differenti isole. Solo lunedì scopriremo se i concorrenti sono stati riuniti quando sono stati messi al sicuro.