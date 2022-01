Dopo essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano ha “ricreato” il set di Temptation Island, sfoggiando i muscoli a favore di camera sempre senza la maglietta. L’addominale a scacchiera dell’american smile ha colpito Nathaly Caldonazzo che gli ha fatto pure una richiesta.

Nathaly fa una richiesta a Basciano: “Ti vuoi mettere la maglietta”?

“Ma te la vuoi mettere una maglietta? Ti vai a vestire?”, questa la richiesta che la Caldonazzo ha esplicitamente fatto ad Alessandro, in giro per Casa totalmente a petto nudo. Queste battute velamente bollenti hanno generato il primo chiacchiericcio in rete e qualcuno sostiene che tra i due concorrenti ci sia una forte attrazione: voi cosa ne pensate?

Voi pensate che besci4mella ora lo faccia per togliersi dalla testa Sophi3 ma in realtà lo fa per non pensare a Jean Marie è così #jeru #gfvip pic.twitter.com/nDD4dzfVk0 — mr 💆‍♂️ | (@cicabum_) January 16, 2022

Mi sanguinano gli occhi!

Altroché quadrilatero..qui un ottagono c e sta tutto!

Meeeeeee #jeru pic.twitter.com/t4hfN1aWuw — Amy Jade (@AmyJade882) January 16, 2022

Chi è Basciano

Genovese, classe 1989, Alessandro Basciano è un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma, ma, in alcune occasioni, ha strizzato l’occhio al mondo della TV e la moda (è stato pure testimonial di noti marchi di moda come Desquared).

Prima di arrivare a Uomini e Donne, Alessandro ha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante la separazione il rapporto tra i due è ottimale.

Nel 2019 arriva a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche che ha preferito Daniele Schiavon.

Successivamente è stato uno dei tentatori di Temptation Island, mettendo in discussione la relazione d’amore tra Valeria Liberati (con cui c’è stato un bacio) e Ciavy.

Alessandro Basciano ha avuto una breve relazione con Erjona Sulejmani, albanese di orgine, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. La storia sarebbe finita per colpa di un tradimento di lei.