Nathaly Caldonazzo, ospite di Casa Chi, ha avuto finalmente modo di spiegare il famoso video che girava in rete proveniente dal Grande Fratello Vip durante una chiacchierata con Antonio Medugno.

La ex starlette del Bagaglino, infatti, parlando con Medugno aveva paura di venire squalificata dal gioco ma la sua motivazione, a quanto pare, sarebbe stata fraintesa:

Quella clip dove dico ad Antonio ‘usciamo tutti e due se lo sanno?’. Io mi riferivo ad una frase infelice quando ho sbroccato ed ho detto una frase volgare ma non volevo essere assolutamente offensiva con le persone di colore.

In quella occasione ho detto: ‘manco mi fossi fatta dieci ne*ri’. Riflettendoci di notte ho detto: ‘Oddio, ho detto quella parola e, riflettendoci adesso, conoscendo il Grande Fratello, magari mi buttano fuori. Questa è stata la mia cosa.

Non ho mai detto ciò che dice lui che le Selassiè sono protette. Ma io che ne so se sono protette, ma chi le conosce? Non ho idea… ho detto ‘manco gli zingari’ perché ci siamo messe a discutere del cibo. Ma non sono assolutamente razzista.