Nathaly Caldonazzo, nonostante il suo ingresso in corsa nella Casa del Grande Fratello Vip, ha regalato al pubblico notevoli dinamiche degne di nota. In queste ore, la condivisione di un post su Instagram, ha sconvolto anche i suoi estimatori.

Condividendo un post sul suo account di Instagram, Nathaly ha voluto ricordare il suo caro amico, svelando di avere scoperto della sua morte solamente dopo l’eliminazione dal GF Vip:

Mentre ero nella casa del GF Vip ho perso il mio migliore amico da sempre, un ragazzo raro meraviglioso che aveva il potere di farmi ridere tanto, di farmi stare bene, di sentirmi a casa in sua compagnia. L’ho saputo quando sono uscita e questa cosa mi ha gettato in una tristezza e un vuoto immenso… manchi Papo, manchi proprio tanto. Maledetto Covid ha portato via un vero fratello per me ed io ancora non me ne faccio una ragione… RIP spero di rivederti prima o poi, lo spero troppo.