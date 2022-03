Nathaly Caldonazzo, parole inaspettate per Miriana e Soleil dopo il GF Vip

Nathaly Caldonazzo, intervistata da VelvetMag, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la sua esperienza con il Grande Fratello Vip. La ex del Bagaglino ha parlato delle donne della Casa, dedicando parole (inaspettate) per Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

L’intervista dell’ex concorrente del GF Vip si è aperta con il suo pensiero nei confronti degli uomini della Casa:

Alex Belli, che si è sentito smascherato dalle mie affermazioni, che non volevano essere offese contro la sua persona, ma solo il mio punto di vista, ha cercato di vendicarsi, facendomi, da subito, terra bruciata intorno. Le persone si rivelano sempre per quello che sono, sia nella piccolezza che nella grandezza.

Anche a Barù non ero simpatica e non ha mai perso occasione per manifestarlo. Pensavo fosse diverso, invece si è rivelato molto stratega ed egoista, non apprezzo la sua ironia toscana e facendo comunella con le sorelle Selassiè, naturalmente non poteva stare dalla mia parte.

Chi mi ha deluso di più? Alessandro Basciano, mi ha accusato senza alcun motivo del furto di cibo che lui stesso aveva preso, mettendomi tutti contro. Ma io dimentico presto e quindi già è acqua passata.