Nathaly Caldonazzo, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, racconta senza filtri chi l’ha delusa maggiormente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, svelando anche cosa pensa di Lulù e Jessica Selassiè.

E per quanto riguarda Lulù e Jessica, l’ex starlette del Bagaglino ha un suo preciso pensiero:

La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena.

Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia.