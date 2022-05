Nathaly Caldonazzo, intervistata da Radio Radio, ha commentato la rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ed ha svelato un retroscena su Barù: come sono i loro rapporti dopo il Grande Fratello Vip?

“Io – spiega a Giada Di Miceli per “Non succederà più” – vivendo dentro la casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme”.

La Caldonazzo ha svelato un retroscena sul nipote di Costantino della Gherardesca:

Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona.

E, in ultimo, Nathaly chiarisce il suo rapporto con Antonio Medugno smentendo qualsiasi implicazione affettiva oltre l’amicizia:

No, non è vero. Antonio è un amore, non c’è del tenero, ma come si fa. È troppo piccolo, ogni tanto chiacchieriamo sui social.