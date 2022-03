Nathaly Caldonazzo “esamina” Barù, Basciano e Alex Belli dopo il GF Vip

Nathaly Caldonazzo, ospite di Casa Chi, ha fatto un “quadro” dettagliato degli uomini del Grande Fratello Vip, aprendo le danze con Barù, proseguendo con Alessandro Basciano e concludendo con Alex Belli.

Barù? è un personaggio particolare. Con il suo umorismo scanzonato è stato un po’ paracul*… diceva la verità facendo finta di scherzare. Non mi è piaciuto che si sia schierato subito dalla parte delle princess privandomi di un’amicizia. Non avevo alcuna mira nei suoi confronti… zero.

Non mi è piaciuto nei confronti di Jessica. A lei volevo consigliare di non dichiararsi così. Era diventato anche un po’ penoso vedere una donna che corre così dietro un uomo.

A lui magari le donne non piacciono. Non so se questa sia la verità ma non c’è nulla di male. Tra i suoi preferiti c’erano Soleil e Davide e non Jessica e mi è caduto ancora di più.