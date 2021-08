Un attacco diretto ma via social, quello che Nathaly Caldonazzo ha sferrato contro Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset annuncia attraverso le sue Instagram Stories il suo imminente ritorno in tv in una posizione ridimensionata rispetto al passato. Meno gossip e, di conseguenza, meno opinionisti ed ospiti appartenenti al piccolo schermo. Ma c’è anche chi ha ammesso di volerne fare a meno.

Nathaly Caldonazzo contro Barbara d’Urso

Una su tutte proprio Nathaly Caldonazzo, ballerina, conduttrice ed ex partecipante di Temptation Island Vip, la quale rispondendo ad alcuni follower non ha risparmiato una serie di frecciatine al vetriolo destinate proprio a Barbara d’Urso.

In risposta al commento di una follower che le scriveva “Tu saresti cento volte meglio della d’Urso”, la Caldonazzo ha replicato con un “anche tu”.

Una risposta che ha subito fatto pensare ad una sorta di antipatia nei confronti del volto Mediaset. Tuttavia un altro utente ha ricordato alla Caldonazzo come in passato lei per prima sia stata ospite delle sue trasmissioni, ma qui Nathaly ha ribadito prontamente:

Sono andata una sola volta 4 anni fa e mi è bastato per la vita.

Il riferimento è alla sua ospitata nel 2017, unica volta, nell’ambito di Domenica Live quando partecipò insieme alla figlia Mia. In quella occasione parlò anche delle violenze del padre nei confronti della madre.

Dopo le sue recenti esternazioni sembra proprio che la Caldonazzo difficilmente la rivedremo negli studi di Barbara d’Urso. Arriverà presto la replica della conduttrice?