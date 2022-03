Lulù Selassiè non ha accettato (giustamente) le parole offensive che Barù ha utilizzato in questi giorni, dopo una serie di scontri avuti nella Casa del Grande Fratello Vip, confrontandosi con Jessica.

E così, dopo essersi sfogata con Delia Duran, Lulù ha espresso il suo punto di vista anche con Jessica (che ascoltava la sorella già sotto le coperte):

La mia reazione è giusta perché non permetto che mia sorella piange e sta male per una persona così cattiva, proprio la cattiveria con te. Le cose che ha detto in confessionale e piscina… oh, ma come stai di testa? Riprenditi tesoro, riprenditi. Ricordati quello che ha detto Alex, così capisci.

Oh, aveva ragione Nathaly, una donna adulta che ha vissuto e capisce gli uomini in un attimo, l’ha capito subito lui com’era. Aveva ragione Valeria Marini a non averlo salutato quando è andata via: ‘Ha detto mi dispiace ma non ti saluto perché mi hai massacrato da quando sei qui, mi rompevi ogni giorno le palle e non ce la faccio più, non ti saluto neanche’.