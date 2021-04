Natalia Paragoni, nonostante la giovanissima età, si porta appresso un bagaglio emotivo bello tosto. Ecco perché, intervistata da IlGiorno, ha svelato di aver vissuto una relazione tossica e un aborto prima di conoscere Andrea Zelletta.

Il primo bacio è stato a undici anni, ma il primo amore è arrivato dopo qualche anno ed è stato molto importante. Con lui ho vissuto la mia prima volta. Lui era il mio ragazzo e il mio migliore amico. Lui era tutto. Per questo, nonostante avessi capito che non faceva per me, non riuscivo a lasciarlo.

Ero convinta che fosse l’unica persona in grado di capirmi ed ascoltarmi. Non mi rendevo conto dove il suo atteggiamento aggressivo e quella forma di violenza psicologica (e a volte anche fisica), mi stavano portando. Se un uomo ti manca di rispetto lo farà sempre: il lupo perde il velo ma non il vizio.