“Natalia Paragoni al GF Vip”? Ecco come reagirebbe Andrea Zelletta

Andrea Zelletta intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, racconta come reagirebbe qualora la sua fidanzata Natalia Paragoni decidesse di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Non so come reagirei, perché stare all’esterno è diverso dal vivere un reality da protagonista. Non le vieterei mai nulla, ma so che soffrirei alla follia per la sua mancanza.

È il mio presente, ma anche il mio futuro. Insieme siamo folli, ci supportiamo in ogni singola occasione e siamo sinceri l’uno con l’altra.

Tra me e Natalia non ci sono segreti e la passione non si è mai spenta.