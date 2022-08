Natalia Paragoni si vuole sposare in una città di cui non conosce la regione: la gaffe diventa virale

Natalia Paragoni si è portata a casa una gaffe diventata virale nel giro di poche ore. In vacanza con il suo fidanzato Andrea Zelletta, è andata a visitare anche Matera, città dove vorrebbe sposarsi.

Peccato che per Natalia Paragoni, proprio Matera si trovi in Puglia e non in Basilicata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha postato una foto nella bellissima città dei sassi, localizzandosi nella regione sbagliata.

Evidentemente non aveva chiesto alcun consiglio alla sua dolce metà (come ben sapete Zelletta è pugliese e avrebbe potuto – si spera – farle notare l’errore).

Nel presentare il suo nuovo viaggetto sui social, Natalia aveva scritto: “Oggi andiamo a Matera (dove mi vorrei sposare)”.

Natalia piange su Instagram

Da quando faccio più o meno questo lavoro, cioè da tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ansia da prestazione, di essere sempre perfetta.

Natalia non ha nascosto la grande competizione nel suo campo, molto più amplificata rispetto ad altri lavori.

Sempre in lacrime ha aggiunto:

Forse è la prima volta che piango qui. Odio essere un peso per gli altri. Perché devo sempre essere io a fare felici le altre persone, quindi stare così non lo sopporto. Però penso anche che ci stia fare vedere qualche debolezza perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto.