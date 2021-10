Il nastro rosso di Lulù al GF Vip: messaggi in codice per l’esterno? “Come i colpetti di Eligreg”

Lulù Selassiè è sicuramente uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip. Anche per via della sua storia con Manuel Bortuzzo, la più piccola delle sorelle in gioco incuriosisce i telespettatori per svariati motivi.

Il nastro rosso di Lulù al GF Vip is the new “colpetti” di EliGreg?

Dopo avervi svelato per quale motivo Lulù ha sempre un cerotto sul tatuaggio, vi abbiamo raccontato anche perchè la ragazza si porta appresso una bustina/borsetta come se fosse la copertina di Linus.

Tra le ultime curiosità della rete? Un nastro rosso che Lulù porta sempre in testa oppure legato al polso. In molti hanno tirato in ballo i famosi “colpetti” di Elisabetta Gregoraci dello scorso anno.

Lulù sta mandando dei “messaggi” all’esterno? Ed infatti, quando la storia con Manuel stava per iniziare, era saltato fuori un ipotetico ragazzo conosciuto prima del Grande Fratello Vip.

Un video che circola in questi giorni sui social, immortala Lulù Selassiè nella Casa del Grande Fratello Vip un’ora prima che si consumasse il primo bacio con Manuel Bortuzzo.

“Io ho perso tanto tempo e potevo davvero dedicarmi a ‘coso’… basta… A Luca, il mio Luca”, ha affermato Lulù sollevando i dubbi della rete: chi è il ragazzo citato dalla principessa?