Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? L’indiscrezione ed i dubbi sul suo futuro a Mediaset

Dopo una stagione segnata da buoni, ma non straordinari, risultati d’ascolto, il futuro di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5 appare incerto. Secondo indiscrezioni riportate da Oggi – e riprese anche da Dagospia – i vertici Mediaset avrebbero deciso di rinnovare lo storico format pomeridiano, con un cambio di conduzione come elemento chiave del nuovo corso.

La scelta di Mediaset e il futuro di Myrta Merlino

La decisione sarebbe motivata dall’intenzione di rilanciare un programma che, nonostante la conduzione di Merlino, non ha raggiunto i risultati sperati in termini di share. Sebbene la giornalista abbia introdotto un taglio più giornalistico, spaziando dalla cronaca all’attualità con incursioni nel gossip, sembra che la rete stia valutando un cambio per riportare il format a livelli di ascolto più competitivi.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro professionale della conduttrice. Secondo quanto trapelato, Merlino potrebbe restare all’interno del Gruppo Mediaset con un nuovo progetto in linea con le sue competenze, oppure intraprendere una nuova avventura su altre reti. Al momento, non sono giunte conferme ufficiali, ma la possibilità di un addio a Pomeriggio 5 dalla prossima stagione appare sempre più concreta. Ecco cosa si legge su Oggi: