C’è del tenero tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria? I fan hanno incominciato a nutrire sospetti specie dopo la famosa notte nel van del Grande Fratello Vip insieme a Tavassi e Micol Incorvaia.

C’è del tenero tra la Murgia e Donnamaria? Spunta un video “sospetto”

In queste ore, proprio Donnamaria, sta facendo discutere abbondantemente il popolo dei social.

Prima per delle particolari dichiarazioni, poi per una frase cafona nei confronti di Antonella Fiordelisi e infine per un video con protagonista la Murgia che l’assistente di Forum ha chiamato a sé allungando il braccio.

Nicole si è avvicinata all’amico e lo ha abbracciato forte ricambiando le coccole. Il video, apparentemente innocente, ha sollevato le critiche dei fan del GF Vip, convinti che tra i due ci sia qualcosa di più oltre la semplice amicizia.

Voi cosa ne pensate? Ecco il video “incriminato”.

ALFONSO STAI CLIPPANDO O CLIPPIAMO SOLO LA FIORDE PER PORTARE AVANTI LA SOLITA NARRAZIONE STRACCIAOVAIE?? #gfvip pic.twitter.com/Srq4Awj9Oa — B🌙 (@brouwniiee) February 25, 2023

Semplicemente uno schifo sono platealmente stati insieme e Antonella dovrebbe saperlo lui ora pensa alla Murgia e si vede da come si comporta ora con Antonella.Speriamo che ilGF faccia vedere quello che è successo ma.. ne dubito purtroppo! — Patryseven (@pat2660) February 25, 2023